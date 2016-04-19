Брюссель, 19 апреля, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Власти Бельгии заявили, что они изучают информацию, согласно которой террористическая группировка «Исламское государство» направила в ЕС очередную группу боевиков, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Даиш

Как отметил глава Центра анализа угроз безопасности Бельгии Пауль фон Тигхеит 19 апреля, существуют «признаки, согласно которым ИГИЛ снова направило в ЕС, в нашу страну (Бельгию) боевиков». Более подробную информацию он не предоставил.

Фон Тигхеит также заявил, что в Бельгии сохраняется второй уровень готовности, поскольку «угроза по-прежнему существует, она серьезна, и вероятность её крайне велика».

По его словам, бельгийские власти считают, что им удалось «дестабилизировать» террористическую сеть, которая совершила теракты 22 марта в бельгийской столице.