ИГИЛ направило в Бельгию новую группу боевиков
Брюссель, 19 апреля, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Власти Бельгии заявили, что они изучают информацию, согласно которой террористическая группировка «Исламское государство» направила в ЕС очередную группу боевиков, сообщает Associated Press.
Как отметил глава Центра анализа угроз безопасности Бельгии Пауль фон Тигхеит 19 апреля, существуют «признаки, согласно которым ИГИЛ снова направило в ЕС, в нашу страну (Бельгию) боевиков». Более подробную информацию он не предоставил.
Фон Тигхеит также заявил, что в Бельгии сохраняется второй уровень готовности, поскольку «угроза по-прежнему существует, она серьезна, и вероятность её крайне велика».
По его словам, бельгийские власти считают, что им удалось «дестабилизировать» террористическую сеть, которая совершила теракты 22 марта в бельгийской столице.