Москва, 19 апреля, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани обсудил итоги прошедшей 17 апреля в столице Катара — Дохе — встречи представителей нефтедобывающих стран, сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Также стороны обсудили «различные аспекты ситуации в Сирии, в том числе в контексте возможной координации совместных усилий по урегулированию кризиса».

Еще одной темой переговоров стала реализация договоренностей, достигнутых в ходе визита в Россию эмира Катара в январе 2016 года. Лидеры двух стран обсудили и дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе катарской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия, Венесуэла, Саудовская Аравия и Катар планировали договориться о заморозке производства нефти на уровне января 2016 года. Однако договориться не удалось.

По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, ряд государств, принимавших участие во встрече, изменили свою позицию и потребовали присоединения к проекту соглашения по заморозке добычи всех стран, в том числе не входящих в ОПЕК.