Москва, 19 апреля, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Инфляция в 2015 году опустилась на уровень 2010 года, когда российская экономика начала свой рост после спада. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 апреля в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме о результатах деятельности за 2015 год заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«За 2015 год инфляция опустилась ниже планки в 8%, что сопоставимо с 2010 годом, когда наша экономика начала расти после спада. Мы сумели сохранить очень низкий уровень госдолга. Это наше преимущество, что признают все финансовые институты», — сказал Медведев.

По его словам, изменилась структура доходов бюджета: «Меры, которые мы принимали, сработали. Экономика может быть стабильна и без нефтегазовых сверхдоходов».

Напомним, с весны 2014 года страны Запада начали «войну санкций» против России. Введение санкций было связано с воссоединением Крыма и России, а также началом гражданской войны на Украине. Санкции повлекли за собой экономический кризис, связанный также с ценами на нефтяном рынке. Несмотря на это, российская экономика, по заверениям руководства страны, не испытывает значительных сложностей.