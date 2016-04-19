Калининград, 19 апреля, 2016, 14:28 — ИА Регнум. В Калининградской области начался судебный процесс над заместителем главы города Гусева Кириллом Козловым. В прошлом году данное уголовное дело получило большой общественный резонанс. Чиновник был обвинён в «откате с Победы», когда, по версии следствия, получил 10% от суммы за реставрацию к 70-летию Победы мемориала воинской славы в пос. Ольховатка.

Андрей Выползов ИА REGNUM Братская могила в Ольховатке Калининградской области

Официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Марианна Андрюшина сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что материалы уголовного дела переданы в Гурьевский районный суд.

В свою очередь на сайте суда в рубрике «Судебное делопроизводство» уточнено, что сегодня, 19 апреля, состоялось «судебное заседание для решения вопроса об избрании/продлении меры пресечения Козлову К. В.».

Чиновник был задержан с поличным 19 мая 2015 года, после чего помещён в СИЗО. Однако спустя полгода фигуранту дела судом была изменена мера пресечения — на домашний арест. Теперь же, судя по информации суда, переквалифицировано само уголовное дело: с пункта «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы со штрафом, в 60 раз превышающим суммы взятки — 40 млн рублей, до части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») с наказанием — лишение свободы до четырёх лет.

Сегодня сторона защиты просила суд изменить меру пресечения в виде домашнего ареста на подписку о невыезде, мотивируя тем, что Козлов обвиняется в совершении «преступления средней тяжести». Однако суд отклонил ходатайство адвоката, продлив срок содержания чиновника под домашним арестом на период судебного разбирательства на шесть месяцев, т. е. до 14 октября 2016 года.

ИА REGNUM напоминает, что первоначально, по версии следствия, Козлов, возглавлявший конкурсную комиссию, потребовал 10% от суммы контракта (6,35 млн рублей) за подписание актов выполненных ремонтно-восстановительных работ на братской могиле. Первая часть «отката» была переведена на счёт фонда под названием «Благоустройство и развитие Гусевского городского округа», созданного буквально месяц назад. Вторую часть взятки — 335 тысяч рублей — Козлов получил непосредственно от подрядчика, после чего был задержан.