Степанакерт, 19 апреля, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Президент Карабаха Бако Саакян и находящийся с визитом в Карабахе президент Армении Серж Саргсян 19 апреля посетили одну их воинских частей Армии обороны и вручили государственные награды группе военнослужащих, проявивших отвагу и смелость при защите государственной границы НКР в ходе широкомасштабных военных действий, предпринятых противником с 2 по 5 апреля.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента НКР, главы двух армянских республик также посетили Центральный военный госпиталь в Степанакерте, где ознакомились с состоянием военнослужащих, раненных при пресечении агрессии Азербайджана.

«Главы государств выразили благодарность воинам Армии обороны за проявленную отвагу и пожелали скорейшего выздоровления всем раненым», — говорится в сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 апреля президент Армении Серж Саргян прибыл с рабочим визитом в Нагорный Карабах. Это первый визит в Карабах президента Армении после «четырёхдневной войны» 2−6 апреля.

МИД Азербайджана назвал визит Саргсяна в Карабах провокационным шагом», который еще больше обострит ситуацию в регионе.