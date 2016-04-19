Москва, 19 апреля, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Реформы за счет людей мы проводить не будем, — заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчета о деятельности правительства в Госдуме 19 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Медведев Дмитрий

«Мы не будем допечатывать средства для недостающих доходов бюджета. Все понимают, что такие средства — это просто бумага, а лишь подстегнет инфляцию, обесценит зарплаты и пенсии. Мы это проходили в 90-е годы», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что есть соблазн ввести жесткое регулирование экономики, жесткое планирование по прежнему образцу, но в результате можно «подломить бизнес, а в целом и экономику», заявил глава правительства.

Также он отметил и ряд других идей: переход к мобилизационной экономике, национализацию крупных компаний и до «тотальной распродажи всего и вся». «Но любые эффектные решения далеко не всегда эффективны», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что подобные предложения удобны лишь для агитации, а будут множиться накануне выборов в Госдуму.