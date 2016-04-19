Москва, 19 апреля, 2016, 14:10 — ИА Регнум. В течение 2016 года на 16 улицах в центре столицы (среди которых Манежная, Моховая, Тверская и Охотный Ряд) установят фонари, реконструированные по чертежам начала XX века из музея «Огни Москвы», сообщается на портале мэрии Москвы.

pixmine.ru Государственный исторический музей

Также на фасадах некоторых зданий на улицах Малой Дмитровке, Моховой, Знаменке, Воздвиженке, Серафимовича, на Таганской улице и Таганской площади, на Бульварном кольце, в Черниговском, Вознесенском, Газетном и Никитском переулках, появится архитектурно-художественная подсветка.

Работы по художественному освещению, не ограничат только центром города. В рамках программы также запланировано оформление подсветки на транспортных развязках с МКАД и ландшафтного освещения въездных групп на семи магистралях — на Варшавском, Каширском, Можайском, Рублёвском, Ленинградском и Ярославском шоссе, а также на Ленинском проспекте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты в области урбанистики, архитекторы и транспортники призвали правительство Москвы при реализации программы «Моя улица», учитывать историческую специфику города, в частности сохранять историческо-культурный потенциал зданий, особенно в центре города.