Степанакерт, 19 апреля, 2016, 14:10 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны Азербайджана погиб 20-летний солдат Армии обороны Карабаха Геворк Геворкян.

Photolure Карабахское село Талиш после обстрела

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства обороны НКР, трагический инцидент произошел около 09:50 часов по местному времени (08:50 мск) на южном направлении линии соприкосновения.

Для выяснения обстоятельств происшедшего ведется следствие.

Ранее министерство обороны НКР распространило сообщение, в котором говорится, что оперативная ситуация на линии соприкосновения ВС Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана в ночь на 19 апреля оставалась без изменений.

Уточнялось, что противник свыше 80 раз нарушил из стрелкового оружия различного калибра договоренность о прекращении огня.

На юго-восточном направлении (Гадрут) азербайджанские ВС применили гранатомет «АГС-17» (3 снаряда).

В свою очередь министерство обороны Армении сообщает, что азербайджанские ВС в ночь на 19 апреля открыли беспорядочную стрельбу по позициям ВС Армении в Тавушском направлении.

«Противник задействовал стрелковое и снайперское вооружение. Зарегистрировано 18 инцидентов», — говорится в сообщении.