Калуга, 19 апреля, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Порядка 160 представителей федеральных органов исполнительной власти, Госкорпорации «Росатом», научных и природоохранных организаций, а также природоохранных организаций из регионов России и Белоруссии принимают участие в открывшейся сегодня, 19 апреля, в Обнинске Калужской области научно-практической конференции «Радиоактивность после ядерных взрывов и аварий: последствия и пути преодоления», посвященной 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом ИА REGNUM сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

vest-news.ru Эмблема научно-практической конференции , посвященной 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС.

В рамках конференции состоялся обмен опытом по результатам долгосрочных наблюдений за динамикой состояния радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды после аварий на Южном Урале, Чернобыльской АЭС, АЭС «Фукусима», а также в период проведения испытаний ядерного оружия и мирных подземных взрывов. Особое внимание уделялось экологическим аспектам радиоактивного загрязнения, оценки радиационно-экологических рисков в районах размещения объектов использования атомной энергии, реабилитации загрязненных территорий.

Конференция продлится до 21 апреля, ее результаты будут обобщены и направлены в заинтересованные ведомства и организации.

Мероприятие проводится в ФГБУ «НПО «Тайфун» при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства и Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным социально-гигиенического мониторинга, проводимого Управлением Роспотребнадзора по Калужской области в 2015 году радиационная обстановка на территории региона по сравнению с предыдущими годами не изменилась и оставалась в целом удовлетворительной, за исключением районов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В структуре коллективных доз облучения населения области ведущим фактором являются природные (86,3%) и медицинские (13,2%) источники ионизирующего излучения. На долю всех остальных источников, в том числе и за счет аварии на Чернобыльской АЭС, приходится 0,5%.