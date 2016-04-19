Рига, 19 апреля, 2016, 13:56 — ИА Регнум. В Латвии за последние 20 лет число молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет уменьшилось на 33%, и на данный момент в стране осталось 344 тысячи жителей этой возрастной категории. Помимо этого, как свидетельствует подготовленный Министерством благосостояния отчет, в 2015 году около 48 тысяч представителей молодежи нигде не работали и не учились, сообщает BNS.

Павел Чистяков. Нищие дети

Несмотря на катастрофическую ситуацию, Минблаг отмечает, что еще годом ранее, в 2014, ничем не занятых молодых людей в Латвии было на 7 тысяч больше.

Отметим, как свидетельствуют обобщенные Центральным статистическим управлением (ЦСУ) данные за 2014 год, ежедневно из Латвии на жительство в другие страны переселяются 52 человека, а переезжают в Латвию — только 28 человек. Таким образом, статистическое уменьшение числа незанятой молодежи, связанно, в первую очередь, с непрекращающимся оттоком населения Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 1990 года число латвийских жителей сократилось более чем на 20%, и возраст 40% жителей Латвии превышает 50 лет, кроме того эта возрастная группа формирует 30% всего трудоспособного населения, говорится в докладе «Стратегия активного старения для более продолжительного и качественного трудового стажа в Латвии». Все демографические прогнозы на будущее свидетельствуют о том, что население и впредь будет сокращаться и стареть.