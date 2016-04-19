Мурманск, 19 апреля, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Североморский приют для животных «Верность» продолжит свою работу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, власти пошли навстречу общественникам и оставили им помещение, которое находится в ведении муниципалитета.

ru.dreamstime.com Без дома

«В марте было принято решение рекомендовать бывшим членам общественной организации и волонтёрам в максимально короткие сроки устроить здоровых животных на передержку, а комитету имущественных отношений Североморска осуществить мероприятия по приёму муниципального имущества, ранее переданного Обществу защиты животных, — отметили в пресс-службе правительства Мурманской области. — На тот момент в приюте оставалось около сотни собак, содержащихся в антисанитарных условиях».

Однако за последние недели ситуация изменилась — констатировали в пресс-службе. «Проделана большая работа по наведению порядка на территории и в занимаемом приютом здании, часть собак обрела хозяев, общественной организацией восстановлен статус действующего юридического лица, — объяснили в правительстве. — Произошедшие события требовали внесения коррективов в ранее принятое решение. Отменён пункт о приёме муниципального имущества, ранее переданного общественной организации».

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, мурманские зоозащитники попросили губернатора не закрывать приют для бездомных животных, поскольку это, по их мнению, могло привести к массовому отстрелу собак.

Напомним, североморский приют для животных «Верность» оказался под угрозой закрытия после того, как организация «Общество защиты животных», которой принадлежал приют, была исключена из реестра юридических лиц и прекратила свою деятельность. Кроме того, объект находился в неудовлетворительном ветеринарно-санитарном состоянии.