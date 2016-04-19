Баку, 19 апреля, 2016, 13:46 — ИА Регнум. МИД Азербайджана назвал визит президента Армении Сержа Саргсяна в Нагорный Карабах «провокационным шагом», который еще больше обострит ситуацию в регионе, сообщает агентство Trend.

ИА REGNUM Конфликт

По словам официального представителя МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, это «очередная провокация, направленная на эскалацию напряженности на линии соприкосновения в Карабахе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в зоне нагорно-карабахского конфликта в ночь на 2 апреля 2016 г. обострилась обстановка. По данным Минобороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР), вооружённые силы Азербайджана перешли в наступление по всей линии фронта. В результате военных столкновений погибли десятки человек с обеих сторон.

Перемирие между Арменией и Азербайджаном достигнуто 5 апреля.