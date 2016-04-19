Киев, 19 апреля, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко анонсировал сокращения командного состава в руководстве МВД, Минобороны, СБУ, Пограничной службы, Нацгвардии, Внешней разведки и Службы по чрезвычайным ситуациям. Такое заявление обнародовано сегодня, 19 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

«Мы обновляем не только технику, но в первую очередь командный состав… Молодые командиры доказали свое право управлять армией на поле боя. В то же время, если проанализировать соотношение должностей старшего офицерского состава к младшему офицерскому составу, заметим диспропорции», — отметил Порошенко.

По его словам, сегодня на Украине проходят масштабные реформы в сфере безопасности и обороны. Порошенко напомнил, что евроатлантическая модель управления военными формированиями предусматривает максимальную передачу полномочий среднему и низовому звену.

Глава Украины также призвал руководство украинских силовых структур назначать на руководящие должности молодых командиров, прошедших «АТО».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2016 году ВСУ могут провести частичную волну мобилизации, призвав около 10 тыс. человек. По его словам, из-за ажиотажа военкоматы проводят отбор среди желающих служить в ВСУ по контракту.

«Численность личного состава, который призывался на службу по контракту, в месяц была 200−300 человек. Сейчас эта цифра, по моему мнению, впечатляющая. Мы сейчас не берем всех подряд на контракт, уже проводим отбор. 65−70% приходят на контракт. Это те ребята, которые имеют боевой опыт. Все это дает возможность нам сегодня не говорить напрямую о седьмой волне мобилизации», — сказал Полторак.