Липецк, 19 апреля, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Проработать вопросы начисления заработной платы в образовательных учреждениях и выработать меры поддержки начинающих преподавателей предложили депутаты Липецкого областного совета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облсовета, комитет по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи 19 апреля обсуждал вопрос повышения заработной платы работникам сферы образования.

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Как сообщила заместитель начальника управления образования и науки Липецкой области Евгения Сарафанова, среднемесячная заработная плата у работников общего образования составляет 24 тыс. 779 рублей, у работников дошкольного образования — 21 тыс. 66 рублей. Преподаватели и мастера производственного обучения получают в среднем 23 тысячи рублей, в учреждениях высшего профессионального образования — 34 тыс. 262 рубля.

«За период реализации указа президента в сравнении с 2011 годом заработная плата работников общего образования выросла в 1,8 раз, педагогов дошкольного образования — в 2,3 раза, а преподавателей и мастеров профобразования — в 2,1 раза», — отметила Евгения Сарафанова.

Однако депутатам липчане все равно жалуются на низкую зарплату молодых педагогов и младшего обслуживающего персонала в детских садах. «Очень часто складывается ситуация, когда выпускники педагогического профиля, придя работать в школу, получают зарплату равную окладу, а это восемь-девять тысяч рублей… И в основном это происходит из-за того, что руководители учреждений не используют существующие возможности для повышения заработной платы начинающим учителям. В результате, молодые специалисты уходят из образования», — отметил председатель комитета облсовета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи Валерий Кузовлев.

По словам Кузовлева, депутаты дали рекомендацию профильным управлениям областной администрации проработать этот вопрос, чтобы заработная плата во всех образовательных учреждениях была прозрачной. Председатель областной профсоюзной организации работников народного образования и науки Нелли Сурова отметила, что профсоюз вместе с депутатами будет контролировать вопросы по начислению зарплаты педагогам.