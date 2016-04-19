Москва, 19 апреля, 2016, 13:20 — ИА Регнум. В Госдуме РФ 19 апреля один из буфетов работает бесплатно в честь рождения первого «межфракционного ребенка», сообщает в своем Instagram заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Олег Денисенко.

Instagram Олег Денисенко (omskdenisenko)

Родителями стали депутат от КПРФ Денис Вороненков и депутат от «Единой России» Мария Максакова. Сына парламентарии назвали Иваном.

«Губы цвета абрикоса и пою я чисто, днем люблю единороссов, ночью — коммуниста», — гласит подпись на баннере с фотографиями Вороненкова и Максаковой у входа в буфет возле зала пленарных заседаний.