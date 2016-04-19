Москва, 19 апреля, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвал освободить украинскую диверсантку Надежду Савченко, а также попросил о допуске к осужденной гражданке Украины украинских и немецких врачей, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров прокомментировал просьбу Петра Порошенко к Владимиру Путину, отметив особое отношение украинского президента к состоянию заключенной, которое он определяет на расстоянии, и равнодушие к своей стране, где рядом с ним находятся его сограждане, а также погибли невинные жертвы:

«Порошенко взял на себя роль российского судьи и поэтому должен взять на себя также роль украинского палача. А именно, теперь, если он хочет помилования диверсантки Савченко, то он должен убедить ее признать свою вину и после этого просить Путина о помиловании. Иначе помилования не будет.

С принятой на себя ролью врача, и особенно немецкого врача, Порошенко уже справился, ибо только врач, и особенно немецкий врач, может с такой уверенностью судить о состоянии заключенной. Более того, Порошенко, наверное, очень талантливый врач. Он ставит диагнозы по воздуху, дистанционно. Даже не пользуясь никакими электронными средствами.

Есть уверенность, что очень скоро Порошенко и президентом Украины будет дистанционно, очень издалека руководить тем, что он оставил от своей страны.

Если теперь для него важнее судьба преступника, чем судьба тысяч и тысяч невинных жертв, чем судьба невинно убиенных детей Донбасса, то надо надеяться, что такого рода правозащитники как можно скорее займут свое место там, где они должны быть. В каком-нибудь схемном офисе в пригороде Вашингтона, возле кормушки».