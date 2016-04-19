Ярославль, 19 апреля, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Комитет по бюджету Ярославской областной думы поддержал поправку в закон «О транспортном налоге в Ярославской области», предусматривающую предоставление льготы по этому закону для многодетных семей. Как сообщало ранее ИА REGNUM, поправка предполагает полное освобождение от налога на одну машину многодетных семей. Сейчас такие семьи освобождены от налога на машины до 100 лошадиных сил. На заседание комитета пришли многодетные матери, которые обратились к депутатам с просьбой поддержать льготу. По их словам, ряд семей имеют 7-местные автомобили и микроавтобусы, чтобы иметь возможность возить детей в школы, садики и медицинские учреждения. Такие машины зачастую старые, но мощные.

«Ярославская область депрессивна демографически до сих пор, а мы выращиваем людей, которые будут работать и зарабатывать на пенсии для тех, кто работает сейчас. А к нам относятся, как будто мы наказанные. Никаких льгот, кроме минимальных федеральных. Сейчас будет налог на имущество исчисляться по-новому, у некоторых многодетных есть дома, с которых придется платить по 25−30 тысяч рублей», — заявила председатель общественной организации многодетных матерей Ярославской области.

Директор департамента финансов области Алексей Долгов сказал, что соцподдержка семей в Ярославской области есть: это и питание детей в школах, и компенсации родительской платы в детских садах, и бесплатное предоставление земли. Однако Правительство призвало депутатов не принимать поправку, так как нарушен порядок введения новых налоговых льгот. Сначала предложение должно пройти комиссию по налоговым льготам при региональном правительстве.

При этом ни представители исполнительной власти, ни депутаты не возражали против сути нововведения. В итоге был найден компромиссный вариант: депутаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать областной думе поддержать новую льготу, а правительству провести в ближайшее время комиссию по налоговым льготам, которая вынесет свое заключение.

Областная дума должна принять решение с учетом мнения и бюджетного комитета, и комиссии по налоговым льготам на очередном заседании 26 апреля.