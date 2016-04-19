Женева, Швейцария, 19 апреля, 2016, 12:59 — ИА Регнум. В МИД КНР заявили 19 апреля, что специальный посланник страны Се Сяоянь по решению сирийского конфликта совершит визит в Сирию, Саудовскую Аравию, Иран и Россию для продвижения процесса нахождения мирного решения конфликта, сообщает Reuters.

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Несмотря на то что Пекин полагается на Ближней Восток в качестве одного из источников энергоносителей, Китай чаще всего предоставляет другим державам, входящим в Совбез ООН, заниматься дипломатическими вопросами в регионе.

Однако в последнее время КНР пытается занять более активную позицию в регионе, в частности, проводя встречи между главой МИД Сирии и представителями оппозиции.

Как отметил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, в данный момент Се Сяоянь находится в Женеве в рамках мирных переговоров по разрешению сирийского кризиса. Однако по окончании работы там направится в Сирию, Саудовскую Аравию и Иран.