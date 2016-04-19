Москва, 19 апреля, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Большинство граждан России сожалеет о распаде Союза Советских Социалистических Республик (СССР), который произошёл в 1991 году. Больше половины опрошенных уверены, что его можно было избежать. Подавляющее большинство граждан оценивает роль Владимира Ильича Ленина в истории страны как положительную. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведённого «Левада-центром» в последние дни марта.

Л. Шматько. В.И.Ленин у карты ГОЭЛРО. VIII Всероссийский съезд Советов. Декабрь 1920 года. 1957

Опрос среди российского населения проводился с 25 по 28 марта в 137 населённых пунктах России: он охватил 48 регионов страны и 1600 респондентов от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом личного интервью на дому у респондентов. Статистическая погрешность опроса находится в пределах 3,4%.

Согласно полученным данным, о распаде СССР сожалеет большинство граждан России — 56%. Обратного мнения придерживаются 28%, остальные 16% затруднились ответить. Данный показатель вырос по сравнению с предыдущим опросом, который проводился в ноябре прошлого года: тогда о распаде СССР сожалели 54%.

Как неизбежный распад СССР оценили 33%. По мнению 51%, его можно было избежать. 17% затруднились ответить. В предыдущем опросе на неизбежности краха СССР настаивали 39%, а вот число тех, по чьему мнению его можно было избежать, не изменилось. С ноября 2015 года увеличилось число не определившихся по данному показателю.

Большинство граждан России также высказалось в пользу восстановления социализма и СССР в целом. Но верят в такую возможность 14%, а 44% — не верят. Не хочет восстановления СССР и социализма 31% — их число не изменилось с марта 2006 года.

Положительную роль Ленина в российской истории отметили большинство опрошенных — 53%. Отрицательное мнение выразили 27%.