Москва, 19 апреля, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Законопроект, которым новостные агрегаторы фактически приравниваются к СМИ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля. Под действие законопроекта подпадут до 30 крупных компаний, в числе которых «Яндекс», Mail.ru, Google, Rambler, «ВКонтакте», «Спутник», Facebook, Twitter.

youtube.com Вездесущий Интернет

Новостной агрегатор, посещаемость которого превышает 1 млн пользователей в сутки, обязан проверять достоверность распространяемой информации и удалять ее по предписанию Роскомнадзора. Причем доля иностранного финансирования таких ресурсов не должна превышать 20%.

Вводятся штрафы за неисполнение закона — до 3 млн рублей.

Кроме того, агрегаторы обязаны в течение шести месяцев хранить распространяемую информацию, сведения об источнике ее получения, а также сведения о сроках ее распространения.

«Ни о какой цензуре речи не идет. Речь идет о том, что агрегаторы должны нести ответственность за информацию», — заверил в ходе обсуждения автор депутат от «Справедливой России» Алексей Казаков.

«Пока нет причин поднимать панику. Все поправки будем обсуждать вместе с отраслью перед вторым чтением — будет создана рабочая группа», — рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Вместе с тем агрегаторы выступили против законопроекта, так как по закону на СМИ возлагается обязанность проверять достоверность публикуемой информации. Предполагается, что ко второму чтению понятие «новостной агрегатор» будет уточнено. Также могут снизиться и предусмотренные штрафы.