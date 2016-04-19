Киев, 19 апреля, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Украинская делегация под руководством главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в ходе ежегодных весенних встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне встретилась с директором-распорядителем фонда Кристин Лагард.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бесконечный кредит

Об этом говорится в сообщении украинского Нацбанка, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Реформы, которые предусмотрены в программе МВФ, являются для нас первоочередными. На встрече мы подтвердили, что Украина находится в программе, и новое правительство будет способствовать продолжению сотрудничества с МВФ», — заявила Гонтарева.

Согласно источнику, Кристин Лагард в свою очередь отметила, что Фонд готов продолжить поддержку Украины на пути экономических реформ, и анонсировала визит миссии МВФ на Украину «в ближайшее время».

Также сообщается, что в Вашингтоне глава НБУ встретилась с исполнительным директором МВФ Мено Снелом и главами ряда центробанков, а также приняла участие в заседании финансового комитета МВФ, где участники обсуждали мировую финансовую политику и шаги, которые необходимо предпринять для усиления роста мировой экономики.

Гонтарева завершила свой визит встречей с заместителем министра финансов США по международным вопросам Натаном Шиитсом, в ходе которой стороны обсуждали вопросы макроэкономической ситуации в Украине и дальнейшего сотрудничества.

Сегодня же первый вице-премьер, министр экономики Степан Кубив дал понять, что МВФ может выделить третий транш кредита для Киева в размере ориентировочно $1,7 млрд до конца второго квартала — в мае или июне. По его словам, накануне было проведено совещание с участием представителей Министерства финансов и Министерства экономического развития и торговли, где была обсуждена стратегия взаимодействия с МВФ, а до 1 мая правительство Гройсмана должно разработать и утвердить предварительный план работы с фондом.