Ереван, 19 апреля, 2016, 12:48 — ИА Регнум. В конце марта в Танзании были арестованы граждане Армении и Нидерландов Артем и Эдуард Варданяны, которым позже были предъявлены обвинения в экономических преступлениях и незаконном вывозе из страны обезьян.

Facebook Артем Варданян (спарва) на форуме WVS по вопросу судьбы бездомных собак в Ереване. «Ереванцы, есть много гуманных путей решения этого актуального вопроса!!!»

Источник ИА REGNUM, знакомый с судебным процессом Варданянов, утверждает, что братьям предъявлены беспочвенные обвинения. «Варданяны никоим образом не нарушали ни одного закона Республики Танзания. Более того, они не имеют никакого отношения к обезьянам, за попытку импорта которых из страны компанией Zoo Fauna Art они и были арестованы», — заявил наш собеседник. Консул Королевства Нидерландов в Танзании Хейс де Раад так комментируют ситуацию: «Просто они оказались не в том месте не в то время».

Наш собеседник отмечает, что в Танзании несколько специфическая система правосудия — сначала задерживают и только потом начинают искать за что, а процессы затягиваются, что в данном случае недопустимо. К тому же он обратился к деятельности некоторых армянских СМИ, которые «смакуют информацию танзанийских изданий, не заботясь о том, как такая необоснованная информация может навредить близким и родным Варданянов».

Собеседник отмечает, что братья были задержаны по недоразумению, а обвиняемые в сговоре с целью совершения экономического преступления лица впервые встретились в полицейском участке. «Все налоги и пошлины сторонами контракта были официально выплачены, имелись все официальные документы», — отметил он. Источник уверен, что в скором времени, благодаря усилиям армянского МИД и внешнеполитического ведомства Нидерландов, а также местных адвокатов, братья будут выпущены на свободу.

Согласно представителю CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) в Танзании, доктору Чарльзу Молокози, ежегодная квота на экспорт данного вида обезьян (верветка) составляет 5000 тысяч особей, из которых реально экспортируется только до 100 особей. Страна заинтересована в экспорте данного вида обезьян, поскольку они наносят существенный вред фермерским хозяйствам. Отсюда и столь высокая квота на вывоз.

Компания Zoo Fauna Art, которой и принадлежат животные, сотрудничает с танзанийской компанией Arusha Birds Trappers c 2011 года, и за этот период получила у нее несколько партий различных животных, в том числе обезьян. Стоимость проблемной партии из 61 обезьяны властями Танзании оценено в 15 млн танзанийских шиллингов (порядка $7 тыс.), что не представляет существенной ценности для государства.

Ранее танзанийское издание The Citizen писало, что были представлены разрешения на экспорт, однако эти документы были получены в обход вступившего в силу 20 марта приказа министр экологии и туризма Танзании, которым предпринимается попытка пресечь вывоз животных из страны. «Мы задержали их, так как, несмотря на наличие разрешений министерства, они из-за запрета на экспорт являются недействительными», — сообщил СМИ представитель окружной полиции Килиманджаро.

Собственник компании Zoo Fauna Art Артур Хачатрян в беседе с ИА REGNUM заявлял, что задержанный в аэропорту Килиманджаро груз не имеет никакого отношения ни к Артему, ни к его брату Эдуарду Варданяну. «Они просто мои друзья и коллеги по бизнесу. Груз по всем бумагам принадлежит мне, моей компании, и направлялся из Танзании в Ереван. На груз из 61 обезьян компанией были получены все необходимые лицензии и сертификаты, как на приобретение, так и на экспорт в Армению. Вы попробуйте незаконным образом вывезти обычную канарейку, не получится. А тут несколько десятков обезьян», — отметил он.

Он также считает, что некоторые армянские СМИ раздувают тему, находясь под влиянием (в том числе финансовом) международных структур и аффилированных с ними псевдоприродоохранных неправительственных организаций, доминирующих на мировом рынке экзотических животных. «Нам и не снились те объемы, которые имеют кураторы некоторых армянских журналистов на мировом рынке экзотических животных», — полагает Хачатрян. Он считает, что такими методами их пытаются выжить с рынка.

Отметим, что повышенный интерес к деятельности Zoo Fauna Art и братьев Варданянов проявляет армянское издание Hetq.am. Другие СМИ в Армении к этой теме не обращаются.