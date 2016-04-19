Владимир, 19 апреля, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области рекомендовали к принятию поправки в региональное законодательство, согласно которым организаторы одиночных пикетов должны подавать уведомления в органы власти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, изменения продиктованы поправками в федеральный закон. Относиться нововведения будут только к пикетам, при проведении которых используются быстровозводимые сборно-разборные конструкции.

Владимир Маковский. 9 Января 1905 года на Васильевском острове. Фрагмент. 1905

Как сообщили в пресс-службе, поправки принимаются для устранения разногласий между региональным и федеральным законодательствами. Кроме того, в сообщении отмечено, что список конструкций есть в ФЗ, поэтому разночтений возникнуть не должно.

ИА REGNUM напоминает, что поправки в федеральное законодательство были приняты в марте 2016 года. В нем говорится, что организатор должен уведомить властей за три дня до проведения пикета. Кроме того, в марте президент РФ Владимир Путин подписал указ, приравнивающий автомобильные пробеги к демонстрациям, а установку палаточных городков — к пикетированию.