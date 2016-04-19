Донецк, 19 апреля, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Власти Донецкой народной республики (ДНР) надеются, что боевые действия на востоке Украины закончатся уже в 2016 году. Об этом, как передает НТВ, заявил глава республики Александр Захарченко на встрече с населением.

alldnr.ru Ветеран ополчения Донбасса

«Надеюсь, что в этом году (прекратятся боевые действия), — сказа Захарченко. — Но не факт. Пока мы пытаемся решить все миром».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. власти Украины начали военную операцию против непризнанных республик ДНР и ЛНР, которые не поддержали государственный переворот в Киеве.

По последним данным ООН, жертвами конфликта на Донбассе стали более 9 тыс. человек. В феврале 2015 г. в столице Белоруссии были заключены соглашения, призванные положить конец кровопролитию и определить статус самопровозглашенных республик в составе Украины.