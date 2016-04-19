Чебоксары, 19 апреля, 2016, 12:41 — ИА Регнум. В Чувашии УФАС возбудило дело в отношении Минприроды республики и филиала московского ЗАО «Управление отходами», сообщили ИА REGNUM в антимонопольной службе. Действия ответчиков могут содержать признаки нарушения п. 4 ст. 16 федерального закона о защите конкуренции (ограничение доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов).

Пихтулинская свалка в Чебоксарах. После её закрытия цены на мусор выросли

«Признаки нарушения выразились в действиях министерства и общества, которые привели (могут привести) к необоснованному росту стоимости на услуги ЗАО «Управление отходами» для организаций на рынке оказания услуг по хранению ТБО», — говорится в релизе УФАС. Рассмотрение дела назначено на 28 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с запуском осенью 2015 года нового полигона мусор стал дорожать и становиться предметом разбирательств на разных уровнях. Со слов перевозчиков, цены на временное захоронение отходов с последующим размещением мусора выросли сразу в 10 раз — с 43,7 рублей за куб/м в октябре до 425,22 рублей в ноябре. Аналогичные цифры приводились ранее и УФАС. Региональный оператор (филиал ЗАО «Управление отходами») уже получил предупреждение от антимонопольщиков за навязывание невыгодных условий договора.

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Напомним, в Чувашии в рамках концессионного соглашения строится полигон твердых бытовых отходов в Новочебоксарске. Инвестором выступило московское ЗАО «Управление отходами», которое получило право на эксплуатацию первой карты складирования отходов, но при этом взяла на себя обязательства по строительству второй карты, мусоросортировочного комплекса и мусороперегрузочной станции. По данным чувашской Госслужбы по тарифам, для финансирования проектов компания привлекает средства негосударственных пенсионных фондов. Возврат инвестиций планируется осуществить за счет долгосрочного тарифа.