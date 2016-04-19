Барнаул, 19 апреля, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Подробности сразу трех ДТП с девятью автомобилями, произошедших сегодня, 19 апреля, на 181 км. автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Алтайском крае, обнародовало УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

фрагмент снимка со спутника Автодорога Р-256 «Чуйский тракт» в Алтайском крае

Сообщается, что случилось все в 6:30 (местн.). Вначале из-за тумана и превышения скорости столкнулись Toyota Corsa и Toyota Land Cruise (двигались со стороны Новосибирска в сторону Барнаула в попутном направлении/, — прим. ИА REGNUM ). Из-за образовавшегося на дороге затора практически сразу произошло еще одно ДТП: водитель на Mitsubishi Fuso допустил столкновение с автомобилем ГАЗ — 2704. В цепочку столкновений попали: автомобили ГАЗ-2704, Toyota Land Cruiser 200, Toyota Mark II и Toyota Wish.

Затем на образовавшейся затор не успел вовремя отреагировать водитель грузовика Scania: двигаясь со стороны Новосибирска, он допустил столкновение автомобилем Mitsubishi Fuso. Инерция удара пришлась на пять впереди стоящих транспортных средств.

К статью, обошлось все аварии обошлись без пострадавших.