Белоярский, Свердловская область, 19 апреля, 2016, 12:45 — ИА Регнум. В Свердловской области 54-летний начальник отдела капитального строительства, газификации и жилищного хозяйства администрации Белоярского городского округа признан виновным в халатности и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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По решению суда осуждённый на один год лишён права занимать должности на государственной и муниципальной службе. Также ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Но от денежного взыскания чиновник был тут же освобождён, так как несколько месяцев в процессе следствия находился под стражей. Ранее подсудимый полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в суде в особом порядке без судебного следствия.

Судом установлено, что осенью 2014 года Белоярский муниципалитет заключил 11 контрактов с подрядными организациями на модернизацию тепловых сетей. Однако к осени 2015 года выяснилось, что работы не были проведены до конца, хотя по актам приняты и оплачены. В результате муниципальному бюджету был нанесён ущерб в размере более 17 миллионов рублей, а в посёлке Белоярский был сорван отопительный сезон.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, данные факты были вскрыты в результате прокурорской проверки, которая была организована по многочисленным обращениям жителей замерзающего посёлка. По её итогам было возбуждено уголовное дело.

Отметим, что свердловская прокуратура также ходатайствовала о рассмотрении вопроса об отставке главы Белоярского городского округа. В ходе проверки было выявлено 28 нарушений. По части из них виновные уже понесли административную ответственность.

Напомним, что 29 января по подозрению в получении взятки был задержан замглавы Белоярского городского округа. По версии следствия чиновник помог выиграть тендер на реорганизацию тепловых сетей одной частной компании, и получил за «услугу» денежное вознаграждение. Подозреваемый был взят под стражу.