Во Владимире мам хотят избавить от бюрократии при получении маткапитала
Владимир, 19 апреля, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области планируют упростить процедуру получения регионального материнского капитала. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, сейчас, чтобы получить деньги, мамы должны три раза обратиться в органы социальной защиты. Депутаты предлагают убрать из обращения бумажные сертификаты, что сократит количество необходимых процедур.
Соответствующие поправки предлагают принять члены комитета по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства.
«Сейчас семья трижды обращается в органы соцзащиты: сначала пишет заявление на получение выплаты, потом приходит за сертификатом, а когда ребенку исполняется полтора года, обменивает этот сертификат на деньги. Учитывая, что, в отличие от федерального, региональный маткапитал не имеет ограничений по целям использования, депутаты сочли возможным упростить процедуру, выведя из обращения бумажный сертификат», — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме экономии времени матерей, мера должна сэкономить и деньги, которые выделяются на изготовление сертификата.
ИА REGNUM отмечает, что во Владимирской области параллельно с федеральным материнским капиталом, который выплачивается при рождении второго ребенка, выдается также региональный маткапитал. Получить его могут семьи, в которых родился третий и последующий ребенок. Выплата составляет 52,5 тысячи рублей.