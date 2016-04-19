Владимир, 19 апреля, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области планируют упростить процедуру получения регионального материнского капитала. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, сейчас, чтобы получить деньги, мамы должны три раза обратиться в органы социальной защиты. Депутаты предлагают убрать из обращения бумажные сертификаты, что сократит количество необходимых процедур.

Советский плакат. ...Пусть всегда буду Я!

Соответствующие поправки предлагают принять члены комитета по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства.

«Сейчас семья трижды обращается в органы соцзащиты: сначала пишет заявление на получение выплаты, потом приходит за сертификатом, а когда ребенку исполняется полтора года, обменивает этот сертификат на деньги. Учитывая, что, в отличие от федерального, региональный маткапитал не имеет ограничений по целям использования, депутаты сочли возможным упростить процедуру, выведя из обращения бумажный сертификат», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме экономии времени матерей, мера должна сэкономить и деньги, которые выделяются на изготовление сертификата.

ИА REGNUM отмечает, что во Владимирской области параллельно с федеральным материнским капиталом, который выплачивается при рождении второго ребенка, выдается также региональный маткапитал. Получить его могут семьи, в которых родился третий и последующий ребенок. Выплата составляет 52,5 тысячи рублей.