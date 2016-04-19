Ярославль, 19 апреля, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Ярославские предприниматели недовольны условиями предложенного мэрией нового договора на аренду земли для размещения нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

«Предприниматели, попавшие в Схему размещения нестационарных торговых объектов, готовы сейчас сами закрыть свой бизнес из-за условий договора аренды, который мэрия предлагает им подписать на восемь лет. Например, за павильон площадью 49 кв. м. нужно заплатить 400 тысяч рублей в качестве первоначального взноса. Это сумма авансового платежа за два года аренды земельного участка, то есть 25% от всей суммы платежа за право размещения на восемь лет. Социально значимые виды деятельности, такие как торговля хлебом, рассчитываются по минимальным, а, к примеру, владельцам цветочных киосков придется раскошелиться. Уже известны случаи, когда расчет платежа на несколько таких небольших павильонов общей площадью около 70 квадратных метров, перевалил за миллион рублей», — сообщили в аппарате регионального бизнес-омбудсмена.

Предприниматели оценивают предложенные мэрией условия как кабальные и утверждают, что перспектива оправдать затраченные средства выглядит призрачной.

«На сегодняшний день между мэрией и владельцами нестационарных торговых объектов, вошедших в Схему, не заключено ни одного договора. Власти Ярославля упорно отстаивают свою позицию: не можешь заплатить — не подписывай договор. Тогда участок будет освобожден от киоска или павильона и будет выставлен на аукцион в поисках своего арендатора. Но вот найдется ли арендатор при такой высокой стоимости? «ОПОРА РОССИИ» настаивает на том, чтобы установить коэффициент в размере 0,1 для любого вида бизнеса, ведущегося в НТО. Даже при таком показателе размер арендной платы увеличится в несколько раз», — пояснил Альфир Бакиров.

Заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин, в свою очередь, опроверг заявление бизнес-омбудсмена. Он пояснил, что на сегодняшний день средства по двум договорам уже поступили в бюджет города, еще 46 заявлений от предпринимателей находятся на рассмотрении.

«Давайте посмотрим на цифры, которые приводит бизнес-омбудсмен. 400 тысяч рублей предприниматель должен заплатить за право размещать свой объект на территории города в течение двух лет — то есть 200 тысяч руб. в год, 16 667 в месяц. При средней площади объекта в 49 кв.м. получается 340 руб. за кв.м. Это вполне комфортная цена для коммерческого объекта. Уверен, что сами предприниматели сдают свои площади за 30−40 тыс. рублей в месяц. Я не хочу считать чужие деньги, но получать сверхприбыль за счет города недопустимо!» — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM Игорь Блохин.

Он также уточнил, что в 2015 году мэрия заключила с предпринимателями 960 договоров аренды земельных участков под размещение нестационарных торговых объектов, в результате в городской бюджет поступило чуть больше 10 млн руб.

«То есть в среднем владельцы киосков и павильонов платили за аренду земли по 10 400 рублей в год или по 870 руб. в месяц», — отметил Игорь Блохин.