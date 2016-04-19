Москва, 19 апреля, 2016, 12:22 — ИА Регнум.



Иван Билибин. Тридцать три богатыря. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане». 1905

К осени 2017 года на экраны выйдет игровая комедийная лента «Последний богатырь», совместно работать над проектом будут российский офис Disney и студия Yellow, Black & White, пишет 19 апреля «Коммерсант».

Главный герой фильма — Иван, победитель телешоу про магов и экстрасенсов. Из современной реальности он попадает в мир русских сказок, обитатели которого принимают его за потомка Ильи Муромца.

Как сообщает гендиректор Disney в России Марина Жигалова-Озкан, лента ожидается насыщенной спецэффектами.

«Для нас этот проект стратегический: мы хотим продолжить традицию экранизации русских сказок, начатую великими режиссерами Александром Роу и Александром Птушко», — поясняет она.

Генпродюсер Yellow, Black & White Эдуард Илоян надеется, что картина станет главным событием кинематографа в 2017 году.

«Это уникальная возможность для нашей индустрии поработать с одной из крупнейших студий мира и сделать продукт, интересный не только в России, но и за рубежом», — считает он.

Съемки картины начнутся в мае этого года и будут проходить в Москве и регионах России. Премьера ожидается 19 октября 2017 года.

Режиссер ленты — Дмитрий Дьяченко, работавший над фильмами «Кухня», «День радио», «О чем говорят мужчины». Основные роли исполнят Виктор Хориняк, Константин Лавроненко, Елена Яковлева, Екатерина Вилкова, Сергей Бурунов, Евгений Дятлов.

Бюджет картины не известен, однако партнеры разделят затраты пополам. Первой лентой Disney в России стала «Книга мастеров», вышедшая на экраны в 2009 году.