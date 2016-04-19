Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2016, 12:16 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону молодежь готовится провести первую в России акцию — «Студенческий Бессмертный полк». Пройдут с портретами героев более 2 тыс. участников шествия от парка Донского государственного технического университета до площади Гагарина, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля руководитель информационной службы ДГТУ Павел Герасин.

nvgazeta.ru Знамя Победителей

Маршрут хоть и не будет длинным, но студенты постараются, чтобы патриотическая акция запомнилась. Ожидается, что участники шествия развернут и пронесут с собой Знамя Победителей, с которым в прошлом году студенты попали в Книгу рекордов России.

Затем на площади Гагарина состоится праздничный концерт, в котором примут участие около 10 тыс. человек. Будут исполнены песни о возвращении солдата домой, о боевых товарищах, о фронтовой дружбе.

Напомним, что 9 мая по всей России пройдет акция «Бессмертный полк», в которой примут участие десятки тысяч человек. В Ростове-на-Дону с фотопортретами своих отцов, дедов и прадедов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, пройдут тысячи горожан и гостей донской столицы. В 2015 году был поставлен рекорд — в акции приняли участие более 20 тыс. человек.

Перед тем как колонна начнет шествие, к Вечному огню в сквере имени Фрунзе можно будет возложить цветы. Старт колонне будет дан на площади Карла Маркса.

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