Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2016, 12:12 — ИА Регнум. В Северо-Кавказском окружной военном суде 26 апреля вынесут приговор Мухамеду Ахмедову, Сиражутдину Мирзабекову и Багиру Мазалаеву. Подсудимые обвиняются в попытке примкнуть к отряду боевиков ИГИЛ (террористическая организация запрещена в России). Их поймали в аэропорту Краснодара, откуда они собирались вылететь в Турцию, пишет bloknot-rostov.ru.

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Согласно материалам дела, пополнить отряд террористической группировки обвиняемые планировали с января по июль 2015 года. Подготовку вели как на Кубани, так и в Республике Дагестан. В июле подсудимые приобрели электронные авиабилеты до Стамбула. Но осуществить план не удалось, их задержали правоохранители.

Ахмедов, Мирзабеков и Мазалаев ответят по статье «Попытка участия в деятельности террористической организации» УК РФ. Самое строго наказание по данной статье — пожизненное заключение.