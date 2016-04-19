Киев, 19 апреля, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Сегодня, 19 апреля, в Киеве у зданиея Рады проходит пикет. Киевляне требуют назначить генпрокурора Украины на конкурсной основе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов Украина в огне

Также митингующие не хотят, чтобы Генпрокуратуру Украины возглавил народный депутат, глава фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко. Люди держат в руках плакаты с надписями: «Это не мой генпрокурор!», «Украина — не Африка! Закон не дышло! Луценко — не генпрокурор!», «Украинцы против генпрокурора Луценко», «Требуем генпрокурора по конкурсу».

При этом на митинге были замечены депутаты от фракции «Самопомощь» Егор Соболев и Семен Семенченко. По словам Соболева, парламентская коалиция пытается изменить украинское законодательство, чтобы Луценко мог возглавить Генпрокуратуру.

«Пытаются выписать законодательство под Луценко… Нам нужен независимый человек, который не является другом президента, не является зависимым от президента», — сказал Соболев.

Также к стенам украинского правительства и парламента вышли украинские ученые. Они требуют выделить больше средств на финансирование Национальной академии наук Украины (НАНУ) и науку. Митингующие держат в руках плакаты: «Страна без науки, страна без будущего!».

Пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве отмечает, что с 19 по 22 апреля в связи с проведением мероприятий с массовым участием граждан охрану общественного порядка будут обеспечивать более 1500 правоохранителей.