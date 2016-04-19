Ставрополь, 19 апреля, 2016, 12:02 — ИА Регнум.



Эдуард Мане. Уголок кафе-концерта. 1880

В Ставрополе все-таки состоится концерт певца Стаса Михайлова, однако дата проведения концерта не определена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM во Дворце культуры и спорта краевой столицы.

Напомним, накануне, 18 апреля, концерт Михайлова был отменен по состоянию его здоровья. С повышенным артериальным давлением исполнитель был госпитализирован в краевую больницу.

Сегодня ДК и С Ставрополя сообщает, что концерт Михайлова с программой «Я буду с тобой» переносится, но дата переноса еще уточняется.

«Приобретенные билеты на концерт 18 апреля остаются действительными», — отметили во дворце.

При этом администрация предлагает использватьте же билеты на следующем концерте Михайлова или сдать их в кассу и получить деньги обратно.

В кассе ДК и С сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что билеты на концерт стоили в Ставрополе от 1 тыс. рублей до 5,5 тыс. рублей.

Напомним, что завтра концерт в Ессентуках не отменен. Сейчас певец чувствует себя нормально и готов продолжить гастроли.

Отметим также, что медицинские работники отмечают, что климат Ставрополя, расположенного на возвышенности не очень подходит людям, страдающим болезнями, связанными со скачками артериального давления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Ставрополе перед началом концерта во Дворце культуры и спорта Михайлов почувствовал себя плохо из-за скачка артериального давления и был отвезен на скорой помощи в краевую клиническую больницу. Сегодня утром он был выписан. Сейчас он чувствует себя нормально.

Врачи связали недомогание поп-звезды с акклиматизацией.