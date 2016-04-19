Таллин, 19 апреля, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Клуб Веселых и Находчивых (КВН) — одна из немногих форм развлекательного досуга молодежи, которая родилась в СССР, а затем была восстановлена в независимой Эстонии в середине 1990-х годов. С чем это связано и благодаря чему КВН Эстонии живет до сих пор — об этом ИА REGNUM сегодня, 19 апреля, рассказал руководитель КВН Эстонии Максим Волков.

jaffilm.ru Клуб Весёлых и Находчивых

Какова история КВН Эстонии: основные пункты?

В том или ином виде КВН в Эстонии был с 60-х годов, проводились школьные игры, студенческие соревнования. Не было единого республиканского турнира. В 1994 году группа энтузиастов решила попробовать провести такой турнир, нашлись несколько команд и 31 марта 1995 года в таллинском Центре Русской культуры (ЦРК), тогда еще Доме офицеров, прошла первая игра первого турнира. С тех пор именно этот день считается Днем рождения КВН Эстонии. В 1997 году в культурном центре Линдакиви стартовал турнир Первой Лиги, цель которой — научить КВНщиков премудростям игры до выхода на большую сцену. В начале нулевых годов на наш турнир стали приезжать команды из-за границы. Сперва это были латвийские и литовские коллективы, но потом география начала расти, и за это время в Эстонии побывали команды из России, Белоруссии, Украины, Германии и даже Азербайджана. В 2007 году произошло историческое для нашего клуб событие — впервые команда Эстонии выступила на сцене «большого КВН» и попала в телевизионный эфир «Первого канала». Потом этот успех удалось еще несколько раз повторить.

Насколько массовым является это движение в стране, кто его участники?

В настоящее время КВН в Эстонии, пожалуй, единственное культурно-развлекательное явление на русском языке, которое претендует на звание «массового». В Эстонии живет не такая большая русскоязычная диаспора, к тому же демография и массовый отъезд молодежи делают свое дело. Но, несмотря на это, клуб проводит каждый год два турнира, в которых участвуют более 20 команд, а мероприятия пользуются популярностью у зрителей.

Типичный КВНщик в Эстонии — это молодой человек от 14 до 22 лет, хотя последнее время КВН в нашей стране стремительно молодеет. Но вряд ли это тот случай, когда этому процессу приходится радоваться: просто выпускники гимназических классов повально покидают страну, а КВН традиционно притягивает самых энергичных и одаренных, то есть тех, кому решиться на такой шаг, как отъезд в другую страну, дается проще всего. Поэтому КВН в нашей стране — это, скорее, игра не студентов, а гимназистов.

Каково взаимодействие со штаб-квартирой КВН в Москве, есть ли поддержка? За счет каких ресурсов удается сохранить свое существование?

Наш клуб мало напрямую контактирует с ТОО «Амик» и говорить о какой то непосредственной поддержке не приходится. На уровне личных связей мы общаемся, приглашаем к нам в страну команды КВН, которые можно увидеть по «Первому каналу». Если говорить о материальной поддержке, то наш клуб искренне благодарен таллинским городским властям и особенно мэру Эдгару Сависаару за многолетнюю помощь и поддержку, без которой наша деятельность вряд ли была бы возможна. По крайне мере, в той форме, как она ведется сейчас: с приглашение зарубежных команд, выездными мастер-классами, поездками для участие в играх за границей.

Какова поддержка КВН в Эстонии со стороны госструктур?

Если говорить о помощи со стороны государства, то в первую очередь огромное спасибо МИДу Эстонской Республики, который уже много лет помогает нам решать вопросы, связанные с выдачей въездных виз для гостевых команд. Наши посольства и консульства всегда идут нам навстречу!

Можно ли сказать, что КВН Эстонии — чисто «русское дело», или есть эстонские команды? Есть ли эстонский аналог КВН?

В свое время мы пытались привнести КВН на эстонскую почву, но практика показала, что это вряд ли возможно. Мое личное мнение: проблема здесь в том, что у русскоязычных людей есть сильная традиция коллективного решения задач, восходящая к крестьянской общине, а эстонский менталитет — это хуторское (в хорошем смысле этого слова) восприятие стоящих проблем и вытекающий из этого индивидуализм. Не удивительно, что жанр stand up (комик-одиночка) пришелся по вкусу эстонскому зрителю, хотя подавляющее большинство выступлений организуются за счет приглашения англоязычных комиков из-за границы.

Звучат ли обвинения в ваш адрес как «руки Москвы» или «пятой колонны», критикуетесь ли вы в эстонской прессе?

По счастью, до сих пор таких претензий к нам предъявлено не было, но если будут, то мы с радостью пошутим над ними и их авторами!

Позволяете ли вы себе острые политические шутки, которые могут не понравиться властям или местным властям? Приведите пример самой острой политшутки последнего времени от вас?

До 2007 года (события апреля 2007 года, связанные с насильственным переносом мемориального комплекса «Бронзовый солдат» и останков красноармейцев из центра Таллина и массовыми беспорядками русскоязычного населения — прим. ИА REGNUM ) КВН был далек от политики, как политики далеки от народа. Но после «бронзовых событий» что называется прорвало. Около двух лет именно политики и политика были главным лейтмотивом в выступлениях команд. Потом постепенно острота спала, но традиция сохранилась, благо политики и те, кто в Эстонии почему-то называют себя политиками, постоянно дают поводы для шуток.

Наверное, одна из причин — массовое пришествие «бройлеров» (так в Эстонии называют молодых политиков, ни дня не проработавших нигде, кроме партийных структур, — прим. ИА REGNUM ) во власть, которое вылилось в «бройлерократию». Во власти много, мягко говоря, не умных людей без образования и опыта работы вне партийной системы. Такие персонажи в силу нехватки знаний и умений просто не могут не допускать ляпы.

Разумеется, КВНщики используют это в своем творчестве. Нравится это властям или нет — это их личное дело. Если шутка корректная с точки зрения морали и этики, то подставившийся под шутку политик должен винить только себя. В качестве примера хотел бы привести шутку, не связанную с каким-то политиком конкретно, но очень хорошо отражающую суть эстонской политической системы. Ведущие политики попали на необитаемый остров и пытаются как-то выжить. Для этого вспоминают свои полезные навыки и одного из министров спрашивают: «Вот вы, что вы делали до того, как пошли в политику?». На что после небольшой заминки министр отвечает «Я… я… я плохо жил. Я очень плохо жил!»

Насколько острой для вас является конкуренция со стороны клубов stand up комедии или гэг-команды русской Эстонии, есть ли они?

К сожалению или к счастью, таких конкурентов у КВН Эстонии нет. Как я уже говорил ранее, системная организация творческой деятельности на русском языке в нашей стране — дело очень сложное и, в общем-то, неблагодарное. Были разные попытки, но как только «деятели» сталкивались с первыми проблемами, стендапы, юмористические шоу и камедиклабы моментально загибались.

Каковы планы на 2016 год?

В марте нашему клубу исполнился 21 год и мы решили поэксперементировать, сделав КВНу существенный ребрендинг. Изучили опыт наших друзей на Украние, где в 2015 году стартовал проект «Лига смеха», пересмотрели конкурсную программу, изменили формат. Цель — осовременить КВН, сделать его ближе по духу к новому поколению, привыкшему к смартфонам. Пока что этот эксперимент касается только нашего учебного турнира, но если он себя оправдает, то в следующем году изменится и чемпионат КВН в Высшей Лиге.

Задача КВН — идти в ногу с теми, кто его делает, а нынешняя молодежь сильно изменилась и во вкусах, и в предпочтениях. Старые формы перестают быть интересными. Впрочем, поэтому КВН и живет уже почти 55 лет — это очень динамичная игра с огромным потенциалом приспособляемости к окружающим условиям!