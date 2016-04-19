Калуга, 19 апреля, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Презентация четырех крупных инвестиционных проектов, планируемых к реализации небольшими калужскими компаниями состоялась 18 апреля в Москве, в Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Так, содействия корпорации требует проект расширения производства действующего завода по выпуску керамогранита ООО «Фрилайт», строительство молочной фермы ООО «Редькинское», создание козоводческой фермы на полторы тысячи голов дойного стада ООО «Родина» и реконструкция логистической инфраструктуры предприятия по выпуску молочных профилактических (лечебных) продуктов ООО «Агрофирма Оптина». Общая стоимость проектов — более 6,25 млрд рублей, предполагается создать 260 новых рабочих мест.

В ходе обсуждения проекты получили одобрение. При выделении банками-партнерами Корпорации МСП для их реализации кредитных средств в объеме более 4 млрд рублей, прямая гарантийная поддержка данного института развития может составить около 2,2 млрд рублей.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана, «важно, что данные проекты относятся к приоритетным отраслям экономики и имеют высокую долю финансового участия самих инвесторов — более 30%. При таком финансовом плече банку легче кредитовать, а нашей организации делить с банком риски. Кроме того, это означает, что инвесторы доверяют субъекту».

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выразил уверенность, что у предпринимателей региона в ближайшее время появится больше таких проектов. «Одна из основных проблем развития субъектов малого и среднего бизнеса — недостаток кредитных средств. С созданием корпорации кредиты становятся более доступными», — подчеркнул глава региона.

Также, в ходе встречи отмечалось, что во втором квартале 2016 года в рамках функционирования Национальной гарантийной системы МСП Банк может оказать кредитную и гарантийную поддержку четырем проектам, реализуемым предприятиями региона — ООО НПП «Радико», ООО ОКБ Микроэлектроники, ЗАО «ОбнинскЭнерготех» и ООО «ПАКАРТ».

По итогам переговоров состоялось подписание соглашения о взаимодействии между правительством Калужской области и АО «Корпорация «МСП». Документ нацелен на повышение доступности услуг Корпорации МСП для предпринимателей региона, содействие участию малых и средних компаний в госзакупках, оказание субъектам бизнеса информационно-маркетинговой, правовой и имущественной поддержки, сбор и систематизацию лучшего опыта в данной сфере экономики, развитие систем обучения основам предпринимательства.

Напомним, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» создано указом президента Российской Федерации в 2015 году и осуществляет свою деятельность в качестве института развития в целях координации оказания субъектам МСП поддержки, предусмотренной Федеральным законом.