Чебоксары, 19 апреля, 2016, 11:46 — ИА Регнум. В столице Чувашии продолжаются весенние экологические мероприятия, в ходе которых город очищается от мусора и проводится посадка деревьев. По всему городу проходят «санитарные четверги», субботники и экологические акции по уборке территорий, говорят в пресс-службе мэрии Чебоксар.

cap.ru В Чебоксарах отмывают дороги

Экологические акции начались 4 апреля и продлятся по 14 мая. От мусора очищаются овраги, лесные массивы, парки, скверы, придомовые территории, родники. За две недели в мероприятиях приняли участие более 36 тыс. горожан. «Задали хороший темп. Курс надо продолжить», — отметил на планерке глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Всего в рамках экологических мероприятий на территории города планируется очистить 88 захламленных мест с планируемым объёмом 1615 куб/м. Одно из центральных мероприятий — акция по посадке зеленых насаждений, приуроченная ко Дню дерева, которая состоится 23 апреля. Всего в ходе месячника будут высажены около 3 тыс. зеленых насаждений, особое внимание будет уделено центральным улицам города. Будут заложены новые озелененные территории на площади Республики, в сквере им. Сеспеля, по ул. И. Франко.

До майских праздников столичные власти также планируют очистить от мусора дороги. «Проводятся работы по уборке случайного мусора вдоль магистральных дорог, моются ограждения. В сжатые сроки необходимо отмыть без малого 200 км улиц общей площадью 2,5 тыс. кв. м, очистить и помыть 165 улиц, 18 мостов и путепроводов, дорожные ограничители и более 350 остановочных павильонов. Ежедневно на работы выходят более 140 дорожных рабочих и 81 единица спецтехники, задействованы все имеющиеся трактора-щетки, трактора-погрузчики, фронтальные погрузчики, самосвалы», — сообщается в релизе городских властей. С начала апреля с дорог, мостов, путепроводов, тротуаров вывезено более 9 тонн различного мусора и смёта.