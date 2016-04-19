Симферополь, 19 апреля, 2016, 11:41 — ИА Регнум. В Крыму сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по месту жительства журналистов интернет-издании «Крым.Реалии» — проекта украинского «Радио.Свобода», сообщает РИА «Крым» со ссылкой на пользователей соцсетей.

Пресс-служба Президента России Наталья Поклонская

Отмечается, что «Радио.Свобода» и его проекты финансируются Конгрессом США. Информацию об обысках у журналистов подтвердила прокурор Крыма Наталья Поклонская.

По ее словам, в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 280.1 часть 2 УК РФ, проходят обыски и «ряд других следственно-оперативных мероприятий». Дело журналиста, фамилия которого пока не называется, находится на личном контроле прокурора республики.

В прокуратуре также уточнили, что автор публикации, размещенной на сайте «Крым.Реалии», сделал высказывания, «призывающие к проведению в отношении полуострова и его жителей изоляционных мероприятий, включающих боевые операции».