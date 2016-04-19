Ярославль, 19 апреля, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Бюджетный комитет Ярославской областной думы поддержал поправки в бюджет с учетом корректировок регионального правительства. Таким образом, депутаты не стали оспаривать вето, наложенное губернатором на прежний вариант законопроекта о внесении изменений в бюджет Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Александрычев

В частности, речь шла о трех поправках — о выделении по 30 млн рублей на стимулирующие выплаты врачам узких специальностей и на поддержку свиноводства, а также 19,8 млн на строительство газопровода Бурмакино — Никольское — Сахареж. Все эти поправки были поддержаны депутатами во втором чтении, но не устроили правительство региона в виду того, что источник дополнительных поступлений или сокращений расходов бюджета в законопроекте не был указан.

Как отметил директор департамента финансов Ярославской области Андрей Долгов, средства на первые две поправки можно изыскать в самих отраслях за счет перераспределения средств, а для строительства газопровода можно использовать бюджетный кредит, и договоренность с администрацией Некрасовского муниципального района на этот счет уже достигнута.

«Поправка была предложена за счет увеличения дефицита бюджета. В рамках соглашения с минфином мы предлагаем не увеличивать дефицит, а перераспределить средства, выделенные на молоководство. Согласие у нас уже имеется», — пояснил директор департамента финансов Ярославской области Андрей Долгов.Как уточнил председатель бюджетного комитета Николай Александрычев, 30 млн для врачей необходимо изыскать в отрасли, до июня будет проанализирована потребность в средствах на эти расходы на второе полугодие, после чего дума вернется к рассмотрению этого вопроса. В результате комитет проголосовал за то, чтобы рекомендовать думе поддержать поправки в новой редакции.