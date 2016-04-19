Санкт-Петербург, 19 апреля, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ сегодня, 19 апреля, определил, можно ли исполнять постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), касающееся права голоса заключенных в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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КС РФ подчеркнул, что статья 32 Конституции России, запрещающая заключенным быть избирателями, не теряет наивысшего приоритета, однако Государственная дума вправе внести изменения в уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, чтобы лица, совершившие менее тяжкие преступления, получили бы право голосовать.

Как известно, часть 3 статьи 32 российской Конституции не дает права голосовать на выборах всем, кто лишен свободы по приговору суда. ЕСПЧ считает, что тем самым в России не обеспечен соразмерный подход к ограничению активного избирательного права осужденных. ЕСПЧ предложил властям РФ привести общий запрет на участие в выборах таких преступников в гармонию с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующей право на свободные выборы. Министерство юстиции РФ обратилось в КС с просьбой признать невозможным исполнение этого решения ЕСПЧ, так как, считают в Минюсте, это противоречило бы принципу верховенства российской Конституции.

Напомним, постановление ЕСПЧ было принято по жалобе граждан РФ Анчугова и Гладкова, которые, отбывая наказание, не смогли принять участие в выборах. ЕСПЧ пришел к выводу о нарушении российскими властями статьи 3 протокола №1 к указанной Конвенции. При этом ЕСПЧ отклонил требования заявителей о компенсации, признав, что установление факта нарушения само по себе стало бы достаточной компенсацией морального вреда.

Сегодня, 19 апреля, КС РФ признал невозможным исполнить постановление ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков против России» в части общих мер, то есть внести в российскую правовую систему изменения, предоставляющие право голоса части осужденных, так как статья 32 Конституции носит императивный характер и распространяется на всех заключенных.

Тем не менее, суд подчеркнул, что Россия была и остается «составной частью европейского правового пространства», которое предполагает равноправный диалог и готовность к компромиссу, и КС всегда играл ведущую роль в интеграции позиций Страсбургского суда в российскую правовую систему.

Конституционный суд признал возможным и реализуемым в российском законодательстве и судебной практике исполнение постановления ЕСПЧ в части мер общего характера, направленных на обеспечение «справедливости, соразмерности и дифференцированности применения ограничений избирательных прав заключенных.

КС РФ отметил, что, по Конституции и Уголовному кодексу, который конкретизирует статью 32 Основного Закона, в России не лишают свободы тех, кто впервые совершил преступления небольшой тяжести. То есть, эти осужденные не лишаются и права голоса. За более серьезные преступления россиян лишают свободы тоже только в том случае, если «менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей уголовной ответственности».

Вместе с тем, КС РФ отметил, что Госдума может оптимизировать систему уголовных наказаний. В том числе перевести отдельные режимы отбывания наказания (в частности, в колонии-поселении) в альтернативные виды наказаний, которые, хотя и связаны с ограничением свободы, но разрешают осужденным голосовать.

Конституционный суд особо подчеркивает, что исполнить меры индивидуального характера в отношении Анчугова и Гладкова невозможно. Анчугов был осужден за убийство, кражи и мошенничество, Гладков — за убийство, разбой, участие в ОПГ. Оба были приговорены к смертной казни. Впоследствии казнь была заменена на 15 лет лишения свободы.

«Они были осуждены за совершение особо тяжких преступлений, а, значит, заведомо не могли рассчитывать на доступ к активному избирательному праву ни по Конституции РФ, ни по международным правовым стандартам», — заявил Конституционный суд России.