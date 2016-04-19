Барнаул, 19 апреля, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ по Алтайскому краю сегодня, 19 апреля, объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления») и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Покушение на присвоение и растрату, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

официальный сайт Барнаула Бывший мэр Барнаула Игорь Савинцев

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова напомнила, что с 2009 по 2015 год Игорь Савинцев, явно выходя за пределы своих полномочий, посредством подчиненных ему сотрудников подготовил и подписал муниципальные правовые акты, договоры, соглашения по предоставлению в аренду самому себе, а также близким родственникам пяти сформированных муниципальных земельных участков для дальнейшего строительства на них жилых и нежилых объектов недвижимости.

«При этом для сокрытия собственного участия в реализации задуманного оформление аренды происходило через номинальных правообладателей — подконтрольных обвиняемому и его близким родственникам юридических лиц, без обязательного проведения торгов и путем незаконного использования процедуры предварительного согласования. Впоследствии обвиняемым было обеспечено строительство на двух земельных участках зданий и оформление соответствующих правоустанавливающих документов. Этим были созданы безусловные основания для реализации исключительного права на приватизацию муниципальных участков по явно несоразмерной выкупной цене (в десятки раз меньше их рыночной стоимости)», — подчеркнули в СК.

При этом следствие подчеркивает, что в связи с возбуждением уголовного дела, а также наложением ареста на участки, Савинцев не смог довести свой преступный умысел, направленный на присвоение и растрату пяти земельных участков общей рыночной стоимостью более 66 миллионов рублей, до конца по независящим от него обстоятельствам. В результате превышения обвиняемым должностных полномочий муниципальному образованию был причинен имущественный ущерб в размере более 23 миллионов рублей.

Помимо этого, сообщается, что следственной группой с момента возбуждения уголовного дела было выявлено еще три земельных участка, которые являлись объектами преступного посягательства. Кроме того, следственными органами приняты меры обеспечительного характера, а именно: арестованы земельные участки и расположенные на них объекты на общую сумму более 110 миллионов рублей, а также имущество обвиняемого на сумму более 350 тысяч рублей.

Теперь Игорю Савинцеву предстоит ознакомиться с материалами уголовного дела, которое составляет более 30 томов. После этого уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, — пояснила Ольга Чеснокова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, экс-глава администрации Барнаула Игорь Савинцев успел уйти в отставку добровольно. Произошло это в августе 2005 года, после того как в мэрии Барнаула провели обыски.

В 2014 году в особо крупных мошенничестве и растрате был обвинен сын экс-мэра — Максим Савинцев. Последний являлся одним из фигурантов по делу УК «Доверие», и до января 2015 года ему удавалось скрываться от правоохранителей в Таиланде.

По ходатайству следователя СК в отношении Игоря Савинцева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.