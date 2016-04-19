Ярославль, 19 апреля, 2016, 11:23 — ИА Регнум. 64-летняя жительница Большесельского района Ярославской области признана судом виновной в убийстве и краже. При этом женщина является действующим депутатом Муниципального совета Вареговского сельского поселения от партии «Единая Россия».

Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону. В январе 2015 года женщина задушила руками свою 61-летнюю подругу, после чего похитила ее личные вещи и документы.

«Вина женщины установлена судом, ей назначено наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

Приговор вступил в законную силу, однако на настоящий момент депутат не лишена полномочий, уточнили в Ярославском СКР.