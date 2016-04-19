Калининград, 19 апреля, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Новые таможенные правила в Белоруссии — «не очень дружественный шаг», который, по сути, ограничивает путь калининградцев на Родину — в «большую Россию». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 19 апреля, депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник.

kzd.rzd.ru Калининградский железнодорожный вокзал

Напомним, с 14 апреля 2016 года граждане, пересекающие белорусскую границу чаще одного раза в три месяца, имеют право беспошлинно провезти личные вещи весом не более 20 кг, а валюты — не более 300 евро. При этом в указе №40 президента Лукашенко нет разделения на белорусов и иностранных граждан, и получается, что формально лимит распространяется и на калининградцев, которые, следуя в другие российские регионы, проезжают транзитом Белоруссию.

«Новые таможенные правила в первую очередь ударят по калининградцам, — считает депутат Госдумы Колесник. — Мягко говоря, это не очень дружественный шаг со стороны Белоруссии, особенно сейчас, когда начинается период летних отпусков, и калининградцы стремятся навестить родственников в «большой России».

По словам депутата, «на самолётах — дороговато, поездом — вообще муторная история из-за множества пограничных проверок (как известно, пассажиров калининградских поездов последовательно проверяют пограничники и таможенники трёх стран, сначала на российско-литовской, затем литовско-белорусской, а после белорусско-российской границе. — ИА REGNUM)».

«Остаётся личный транспорт, тем более наша Калининградская область — очень автомобилизированная, — продолжил депутат. — Но получается, что Минск, по сути, ограничивает путь калининградцев на Родину, на восток. Они что — таким образом пытаются нас на Запад отправить?»

Андрей Колесник заверил, что поднимет этот вопрос в парламенте. «Буду ставить этот вопрос на фракции, в комитете (Колесник — член думского комитета по транспорту. — ИА REGNUM), перед руководством Государственной Думы. Как вы понимаете, этот вопрос — внешнеполитический, но без внимания мы его не оставим. Сколько можно нас поджимать».