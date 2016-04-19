Ярославль, 19 апреля, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Катер и два автомобиля Тойота и Субару сгорели 19 апреля 2016 года во дворе директора лесничества в поселке Новый Некоуз Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

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Пожар случился на улице Лесной, 13 и был ликвидирован в считанные минуты подоспевшим пожарным нарядом. Впрочем, катер оказался уничтожен огнем почти полностью. Вся техника принадлежит руководителю Некоузского лесхоза Владимиру Речуну.

В полиции Некоузского района не исключают версию поджога. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается. По данным полицейских, около места происшествия найдены пустые канистры из-под бензина. Отсюда следует вывод, что это мог быть поджог, связанный со служебной деятельностью пострадавшего.