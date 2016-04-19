Киев, 19 апреля, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Генпрокурором Украины могут назначить бывшего федерального прокурора США, украинца по происхождению Богдана Витвицкого. Об этом 18 апреля после допроса в ГПУ заявил экс-замгенпрокурора Украины Виталий Касько, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты

«Есть много кандидатур… Я уже называл фамилию Богдана Витвицкого — это прокурор США, украинского происхождения, знает украинский язык и который будет, по моему мнению, полностью независимым. Не будет выполнять ничьих указаний, будет действовать в соответствии с законом», — сказал Касько.

По его словам, Витвицкий будет независимым и справедливым генпрокурором.

«Если есть политическая воля и желание выдвинуть его на должность генерального прокурора, я готов его поддержать», — заверил Касько.

В свою очередь, 18 апреля из украинского парламента был отозван проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины и Государственного бюро расследований. Как сообщает пресс-служба Рады, инициатором законопроекта выступал народный депутат Степан Кубив, депутатские полномочия которого были прекращены 14 апреля в связи с назначением на должность вице-премьер-министра — министра экономического развития и торговли.

В частности, его законопроект исключал норму, согласно которой прокурором региональной и Генеральной прокуратуры мог стать только гражданин, имеющий стаж работы в должности прокурора. При этом генпрокурором мог стать только гражданин Украины, который имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и правоохранительном органе не менее 5 лет.

Напомним, украинские эксперты отмечали, что этот проект изменений в закон был прописан под народного депутата, главу фракции «Блок Петра Порошенко» Юрия Луценко. Ранее Луценко заявлял, что президент Порошенко предлагал ему возглавить Генпрокуратуру. Однако в украинских СМИ распространяется информация, что вместо отозванного законопроекта будет внесен аналогичный, но уже от имени президента Петра Порошенко, но официальных комментариев на этот счет пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидатура Витвицкого рассматривалась на должность директора Национального антикоррупционного бюро, но он не прошел конкурс из-за возраста (68 лет). В 2007—2009 гг. кандидат занимал пост юридического консультанта посольства США в Киеве.