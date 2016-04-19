Вашингтон, 19 апреля, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Белый дом снова намерен направить контингент из 250 бойцов подразделений специального назначения в Сирию, где они окажут помощь мятежникам, сражающимся против официального Дамаска и террористической группировки «Исламское государство». Ни в палате представителей, ни в сенате нет никого, кто бы потребовал от главы государства ответа на вопрос, зачем он направляет войска, сколько это будет стоить американским налогоплательщикам, а также на какой срок направляются военнослужащие.

7-themes.com Ястреб в небе

Также не слышны протесты общественности США, которая должна бы выступать против отправки американских военных для оказания помощи одной из сторон в гражданской войне. В крупных СМИ сообщения о намерении Белого дома появились, однако мало кто, если такие журналисты были вообще, поставил под сомнение необходимость отправки войск в Сирию. Иными словами, данная операция вооруженные сил США окажется еще одной в нескончаемой череде применения военнослужащих США в конфликтах по всему миру, пишет Дэниел Л. Дэвис в статье для National Interest.

Цель, стоимость и вероятные последствия отправки войск США не затрагиваются при обсуждениях потому, что они никого не интересуют. Сам акт размещения войск в другом государстве превратился в вещь в себе.

В мире политики, где царит ранее почти невиданный популизм, применение вооруженных сил для решения международных проблем стало одним из тех малочисленных вопросов, по которым на Капиталийском холме существует прочный межпартийный консенсус. В Белом доме внешнюю политику, по всей видимости, формируют всего два лагеря: ястребы и супер-ястребы. При двух прошлых администрациях, кажется, не существовало советников, которые бы выступали против регулярного использования военной силы.

Что любопытно, даже среди тех представителей СМИ, которые по другим вопросам ведут себя как «либералы» и «консерваторы», крайне мало тех, кто мог бы критически посмотреть на действия администрации и Минобороны в вопросах национальной безопасности. Редко когда они заставляют высокопоставленных чиновников и генералов объяснить, что ожидается от размещения сил. Они также, когда действия вооруженных сил уже привели к провалу, не требуют от высоких чинов объяснений, почему так получилось.

Ввиду того, что ни избранные лидеры, ни представители СМИ не ставят под сомнение использование силы за рубежом, неудивительно, что общественность США не требует от властей страны объяснений. Это очень печальный факт, поскольку из-за нехватки критической оценки со стороны общественности у президента США и других высоких чинов оказались развязаны руки в использовании силы, к которой они могут прибегать, особо не задумываясь, в результате чего интересам США по всему миру был нанесен урон.

В частности, об этом свидетельствует полковник армии США в отставке Эндрю Басевич, который выступил с докладом в вашингтонском институте Като (Cato Institute) 13 апреля, в рамках которого он предоставил неприятные свидетельства того, насколько отрицательными были результаты вторжений армии США.

Рассмотрев войны от «Бури в пустыне» 1991 года до современных, он дает картину нескончаемого участия армии США в других государствах, а также подчеркнул, что эти операции были провальными.

«На протяжении всего времени мы пытались применять подавляющую силу, а также придерживались доктрины «Шок и трепет». Мы вторгались, оккупировали и пытались строить нацию. Мы экспериментировали с действиями по уничтожению партизан, контртеррористическими операциями, сменой режимов, устранением руководства страны, миротворческими и гуманитарными вторжениями, регулярными ответными ударами и превентивными нападениями…» — заявил Басевич.

«Сегодня проблемы, с которыми сталкивается Большой Ближний Восток, значительнее, чем когда [большое число] войск США было впервые направлено в регион. ИГИЛ является лишь одним из таких примеров. Мы можем расходиться во мнении относительно того, каковы были изначальные причины таких проблем, однако мы не можем спорить о том, что действия США по урегулированию ситуации в регионе провалились», — добавил он.

С учетом такого длинного и поразительного списка провалов стратегии США, а также тех убытков, которые понес бюджет страны, кажется логичным, что Конгресс, СМИ и граждане страны будут более критичны по отношению к решению применить военную силу за рубежом. Примеров этого тем не менее мало. За исключением 2013 года, когда, как считает автор, общественность выступила против прямых действий в Сирии, очередная отправка вооруженных сил США за рубеж встречается молчаливым согласием. Из-за того, что никто не требует от них понести ответственность, избранные и назначенные лидеры страны могут продолжать применять военную силу по поводу и без.

Сторонники отправки военнослужащих США за рубеж всегда ссылаются на явные угрозы безопасности США в качестве оправдания таких операций. В результате военная сила больше не рассматривается как последнее средство, она стала первым инструментом для решения широкого спектра задач. В каком-то смысле, как и наркозависимый, Вашингтон, кажется, испытывает непреодолимую необходимость направлять войска, силы специального назначения или использовать военную силу где бы то ни было против кого бы то ни было когда бы то ни было. Как будто в Белом доме и Пентагоне страдают ломкой.

Если ни Конгресс, ни Белый дом, ни СМИ не будут исполнять свой долг, подвергая сомнению любой запрос об использовании военной силы, будут накапливаться негативные последствия, жизненно важные национальные интересы США будут по-прежнему под угрозой, федеральный бюджет будет испытывать трудности, а вооруженные силы сами будут находиться в ослабленном состоянии из-за излишнего их использования. Пора положить конец произвольному использованию военных США, заключает автор.