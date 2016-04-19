Рубцовск, Алтайский край, 19 апреля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Жители Рубцовска недовольны «плавающей» ценой за проезд в общественном транспорте. Они уверяют: одна и та же маршрутка в течение дня может менять стоимость проезда в пределах нескольких рублей. Между тем, транспортные предприятия считают эту практику нормальной, их руководители говорят — всё в рамках закона. В казусе разбирались корреспонденты программы «Вести-Алтай».

видеокадр программы «Вести-Алтай» В Рубцовске стоимость проезда в автобусах меняется несколько раз в день

В муниципальном транспорте Рубцовска проезд стоит 15 рублей. Такой тариф 1 апреля утвержден в городской администрации. Что же касается частников, то в соответствии с федеральным законом, им разрешили самим устанавливать цену билета, правда, её всё же нужно обосновать расчетами.

Так, владельцы маршрутов считают приемлемой цифру 17 рублей. Однако, как говорят местные жители, если пассажиров мало, то кондуктор снижает цену билета по своему усмотрению, до 16 или 15 рублей. А когда автобус полный, то просит платить 17. И так несколько раз в день.

Директор рубцовского пассажирского автотранспортного предприятия Александр Усков нарушения в этом не видит.

«Если предлагают водитель и кондуктор какие-то льготы для пассажиров, надо ими пользоваться. У нас очень большая конкуренция, на том же проспекте Ленина, где маршрутки ездят параллельно друг другу, поэтому, не исключено желание водителя и кондуктора заработать за счет привлечения пассажиров», — пояснил Александр Усков.