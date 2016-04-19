Луганск, 19 апреля, 2016, 10:39 — ИА Регнум. ЛНР будет сотрудничать с любыми международными организациями, чтобы установить контроль за режимом прекращения огня в районе КПВВ Станица Луганская (Луганщина, под контролем ВСУ). Об этом 18 апреля на брифинге заявил спикер Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы готовы сотрудничать с любыми международными организациями по вопросам установления контроля за режимом прекращения огня, если необходимо установить технические средства контроля за режимом прекращения огня. Лишь бы это шло во благо наших граждан, на что украинская сторона не хочет соглашаться, так как сразу выявится факт их лжи», — прогнозирует Марочко.

Он в очередной раз опроверг обвинения украинской стороны в обстреле украинского КПВВ.

«Пункт пропуска на Станице Луганской был закрыт не по нашей инициативе. 8 апреля 2016 года по инициативе губернатора Георгия Туки принято решение штаба «АТО» о закрытии пункта пропуска. Мы пункт пропуска не закрывали и не собирались закрывать, и мы обеспечиваем безопасность передвижения мирных жителей. Если речь идет о безопасности жителей, то в первую очередь необходимо убрать оттуда подразделения Нацгвардии, которые занимаются бандитизмом», — сказал Марочко.

По его словам, украинские силовики перебросили к Станице Луганской 10 БМП, восемь автомобилей с боеприпасами и роту солдат.

«Нашей разведкой в районе населенного пункта Нижний Минченок Станично-Луганского района выявлено сосредоточение личного состава — до роты и военной техники в количестве около 10 единиц БМП, а также автомобилей с боеприпасами в количестве восемь единиц», — добавил Марочко.

Он также подчеркнул, что на Луганщине постоянно ухудшается морально-психологическое состояние солдат ВСУ, которое выражается в бунте некоторых украинских командиров против Киева.

«Так, командир первого батальона 28-й аэромобильной бригады в населенном пункте Станица Луганская, находясь ежедневно в запоях, призвал своих товарищей свергнуть киевскую хунту. Только благодаря анонимным доносам его заместителей данная информация была получена органами СБУ», — подытожил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что в Красногоровку (Донетчина, под контролем ВСУ) была переброшена группа польских снайперов. «В районе населенных пунктов: Красногоровка, 3 км до линии соприкосновения, зафиксировано прибытие группы польских наемников-снайперов в количестве восемь человек», — сказал Басурин.