Ярославль, 19 апреля, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Ряд депутатов Ярославской областной думы, которые являются предпринимателями и директорами различных компаний, показали падение доходов в 2015 году. Большинство депутатов регионального заксобрания работают на постоянной основе, получая зарплату, почти у всех таких депутатов доходы изменились незначительно. А вот у многих депутатов на непостоянной основе произошли значительные колебания в представленных декларациях.

фото сайта duma.yar.ru Заседание Ярославской областной думы

Так самый богатый депутат по итогам деклараций 2014 года предприниматель Павел Смирнов показал падение доходов почти в 2 раза — с 40,5 до 22,5 млн рублей. Двукратное падение задекларированных доходов можно увидеть и у коммерческого директора одной из самых влиятельных бизнес-структур Ярославля компании «Авангард» Ильи Круглова — с 14,1 до 7 млн рублей. Гендиректор ООО «Константа» Владимир Колобов заработал в 2015 году 9,5 млн рублей, в то время как в 2014 — 14,3 млн. Перешедший на постоянную работу в Яроблдуму Сергей Шмелев, ранее возглавлявший компанию «Радострой» показал доход лишь в 704 тыс рублей, а годом ранее — 4,2 млн. Упали доходы и у гендиректора «Ярославского шиноремонтного завода» Александра Кузьмина — с 11,9 до 8,2 млн. Гендиректор строительной компании «Фора» Роман Фомичев заработал 3 млн против 4,7 млн в 2014-м.

Улучшилось финансовое положение у двух депутатов-однофамильцев — Якова Яушева и Сергея Якушева. Гендиректор «Ярославского радиозавода» Сергей Якушев показал доход 25,2 млн рублей (23,2 млн годом ранее), а директор «Русских красок» Яков Якушев задекларировал в 2015 году 11,6 млн, в то время как в 2014 году в его декларации значились скромные 1,5 млн.

Что касается задекларированного имущества, то существенно список изменился лишь у одного депутата — гендиректора ЗАО «Агрофирма «Пахма» Сергея Иванова. В 2014 году у него числилось в индивидуальной собственности 5 земельных участков, а в 2015 году уже 11 таких участков. Кроме того, еще 28 земельных участков в общей долевой собственности.

Всего из 50 депутатов на непостоянной основе в Ярославской областной думе работает 16 человек.