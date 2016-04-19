Москва, 19 апреля, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с критикой деятельности правительства РФ и предложил программу партии по выходу из кризиса, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Паленая водка — не борются — опять смертельные случаи. Национализировать тяжелую промышленность — не хотят. Поддержать малый бизнес — только говорят. Амнистия капиталов — одни разговоры. 10 бюджетов — за границей, поэтому надо провести полную деофшоризацию нашей экономики», — выступил Жириновский с критикой правительства РФ по ряду пунктов.

Вместо этого Жириновский предложил собственную программу по выходу из кризиса. «ЦБ — под контроль Думы, а местные банки — под контроль заксобраний. Этого нет. Снизить проценты ставки на кредиты, но связанные — дайте конкретным заводам, и они будут развиваться. На 3 года хотя бы надо снизить НДС, самый варварский налог. Дать земли, это решило бы проблему жилья. Зарплата — минимальная 20 тысяч, максимальная 100 тысяч, зарплата руководителям не должна превышать более чем в 10 раз среднюю по предприятию», — сказал лидер ЛДПР.

По его мнению, необходимо зафиксировать курс рубля. «Зафиксировать курс рубля — 40 рублей за доллар, потом 20 и в конце 1:1. Промышленность должна получать кредиты не более чем под 4% годовых, не больше», — отметил депутат.

Среди первоочередных мер Жириновский также перечислил пропаганду малого бизнеса среди молодежи, создание министерства пропаганды, бесплатное здравоохранение и образование. «ЕГЭ отменить, единый учебник истории, ЦБ прекратить слушать рекомендации МВФ», — перечислил парламентарий.

Лидер ЛДПР предложил также ряд мер и в демографии. «Платить за отказ от аборта после передачи ребенка в детский дом, от бесплодия лечить за счет государства, повышенный маткапитал в те регионы, где убыль населения еще превышает рост населения. Должно быть министерство по демографической политике, помощь матерям и отцам-одиночкам», — подчеркнул он.

Кроме того, Жириновский предложил помогать соотечественникам вернуться в Россию, и «построить наконец новое здание Думы».

19 апреля Госдума заслушает отчет председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о результатах работы за 2015 год.